La 57^ Giornata della Pace 2024 ha per titolo: “Intelligenza artificiale e Pace”. Nel tradizionale Messaggio, il Papa si rivolge non solo ai fedeli cattolici, ma a tutti gli uomini e alle donne del mondo. L’argomento, spesso citato, ma da pochi veramente conosciuto, è visto da alcuni con sospetto e da altri con entusiasmo. Per approfondirne i contenuti, le potenzialità e i rischi, il Centro di documentazione don Tonino Bello e la Parrocchia di San Francesco di Faenza invitano la cittadinanza a partecipare a un incontro che si terrà lunedì 1° gennaio 2024 alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Francesco.

Sarà possibile rivolgere domande ai relatori che tratteranno il tema in modo interdisciplinare e divulgativo. A tutti i presenti sarà consegnato il testo del Messaggio del Pontefice.