Torna con grande entusiasmo, questo weekend a Punta Marina Terme, un appuntamento dedicato alle Forze Armate a cui tutta la città è ormai affezionata ed a cui ha dovuto rinunciare negli ultimi due anni di pandemia. Tricolore Air Show, evento organizzato dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo in collaborazione con il Comune di Ravenna è dunque pronto per far rivivere nuove emozioni.

Proprio per la sua grandezza di quest’evento, ma soprattutto per la sua importanza, A.ST.I.M. ha scelto di contribuire come main sponsor alla sua riuscita.

«Ringrazio A.ST.I.M.», dice il Sindaco Michele de Pascale durante la conferenza stampa tenutasi questo lunedì. «Un’eccellenza nazionale radicata nel nostro territorio».

Sono pochi infatti i cittadini di Ravenna a conoscenza del fatto che nella propria città nascono tecnologie di altissimo livello impiegate nei maggiori programmi di Difesa nazionale.

A.ST.I.M. è un’azienda nata nel 2007, ma che opera dal 2010 proprio del mercato Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso collaborazioni con la Marina Militare, ed in particolare le Forze Anfibie, l’Esercito, la Guardia Costiera, il Ministero dell’Interno, ed atri numerosi clienti Istituzionali.

All’interno della propria sede operativa di Ravenna, realizza prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate ad alta tecnologia, in grado di coprire le esigenze di difesa, protezione e sicurezza di Governi, Istituzioni e Forze Armate, cittadini e comunità, in ogni possibile scenario di intervento: in cielo, mare, terra e nel cyberspazio.

«Per noi è fondamentale che i cittadini ci sostengano nel nostro percorso di crescita», presenta così Maurizio Minghelli, CEO di A.ST.I.M., la partecipazione dell’azienda alla manifestazione attraverso uno stand accessibile a tutti dove saranno esposti i sistemi e prodotti che vengono sviluppati da un team di tecnici e ingeneri specializzati. «Tricolore Air Show racconta il mondo nel quale operiamo, Ravenna è la nostra città e speriamo di riuscire attraverso la nostra presenza ad accrescere maggiormente la cultura della Difesa».

La pandemia ha mostrato il ruolo necessario delle forze armate nei momenti di difficoltà e la situazione globale odierna continua a ricordare quanto avere una difesa militare sia qualcosa di necessario al fine di non fare la guerra, come spesso e volentieri si può pensare, ma per evitarla.