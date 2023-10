Nel secondo turno di campionato, arriva la prima sconfitta per i ravennati che dopo un buon avvio di primo set, subiscono il ritorno di San Severino Marche che si aggiudica le prime due frazioni per 20-25 e 22-25.

Coach Rizzi parte con Cerquetti al palleggio, Fiorini per il suo debutto in serie B come opposto, Giugni e Raggi al centro, Oliva e Cardia schiacciatori e Marchini libero.

Prima frazione condotta dalla Pietro Pezzi fino al 7-3, poi qualche errore di troppo permette a Novavetro di impattare sul 11 pari.

I marchigiani spingono trascinati dall’opposto Morelli e chiudono il parziale a loro favore.

Secondo set fotocopia del primo, Ravenna avanti nelle prime battute commette alcune ingenuità che riequilibrano il set ed è sempre Novavetro che ha la meglio nonostante gli ingressi di Baroni e Minniti per Oliva e Giugni.

Una girandola di cambi effettuata da coach Rizzi, imprime la giusta scossa per Ravenna che domina il terzo parziale chiuso per 25-14, con l’opposto Sfondrini sugli scudi subentrato a Fiorini.

Nel quarto set la Pietro Pezzi conduce nelle prime battute iniziali 5-3, prima di subire il sorpasso da parte degli ospiti, che trascinati ancora dal proprio opposto chiudono il set 19-25 e la partita.

Nel prossimo turno di sabato 21 ottobre la Pietro Pezzi giocherà ancora al Pala Costa contro la 4 Torri Ferrara, fischio di inizio ore 17.