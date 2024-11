Mentre procedono a gonfie vele le iscrizioni alla seconda edizione della “Cervia Run” (22-23 marzo 2025) cominciano a delinearsi anche le iniziative collaterali che, per un intero fine settimana, trasformeranno la città di Cervia nella capitale italiana del podismo.

Per questa seconda edizione, il sabato della vigilia (22 marzo), sarà interamente dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con due manifestazioni che si annunciano particolarmente interessanti: la “Kids Run”, la gara podistica per bambini e ragazzi e la “Family Run”, la passeggiata non competitiva riservata alle famiglie.

Ebbene, per dare anche un valore educativo all’intera giornata, la Cervia Run ha chiesto ed ottenuto il patrocinio ufficiale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Una partnership non casuale visto che l’intero incasso degli eventi del sabato saranno destinati alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri da destinare al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.

Poiché, come ha sottolineato l’Azienda Sanitaria, le due rassegne “promuovendo corretti stili di vita attraverso il movimento”, l’Ausl Romagna ha dunque deciso di accordare ufficialmente il suo patrocinio.

“Siamo davvero onorati che l’Ausl abbia accettato di collaborare a questo progetto – spiega la responsabile marketing di Cervia Run Maria Espedita Salomone – e, poiché la finalità è puramente benefica, ci aspettiamo di riuscire ad ottenere un buon numero di adesioni e di poter aiutare in maniera concreta i piccoli pazienti dell’ospedale di Rimini”.

Per iscriversi agli eventi del sabato ci si potrà rivolgere, dalla prima settimana di dicembre, alla libreria “Bubusettete” al civico 45 di via XX Settembre a Cervia, a TecnoCasa di viale Roma 25 a Cervia e al bagno Marco 184 il giorno stesso della manifestazione.