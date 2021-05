Premiati i protagonisti di Luna Rossa per il prestigio portato all’Emilia-Romagna

La squadra di Luna Rossa Prada Pirelli premiata nella sede della Regione Emilia-Romagna per i risultati sportivi ottenuti e il prestigio portato al territorio con la vittoria della Prada Cup 2021 e la sfida per la conquista dell’America’s Cup. Sono 19 i componenti del team emiliano-romagnoli premiati dalla Regione durante una cerimonia trasmessa in streaming. Velisti, ingegneri nautici, meccanici, informatici, architetti navali, preparatori atletici e manager. Fra loro i ravennati Giuseppe Acquadredda, Andrea Bazzini, Umberto Molineris, Matteo Plazzi e Jacopo Plazzi Marzotto, il faentino Vincenzo Brusa, Francesco Longanesi Cattani di Bagnacavallo, il lughese Guido Longhi e Antonio Vettese di Alfonsine