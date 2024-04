La Fenix Energia vince 3-0 il derby in casa del Liverani Involley. Le faentine giocheranno sabato 21 aprile alle 17 in casa con il Solo Volley Imola l’ultima giornata della stagione regolare, ma per centrare i play off (ovvero conquistare una delle prime due posizioni) dovranno sperare in un passo falso delle avversarie, visto che sono ancora terze.

“Nel primo set eravamo contratti e Lugo ci ha messo in difficoltà costringendoci ad andare ai vantaggi dove abbiamo vinto grazie alla maggiore esperienza – sottolinea coach Angelo Manca -. Poi la squadra si è tranquillizzata e abbiamo iniziato a giocare meglio, creando maggiori pericoli alle nostre avversarie. Ora non ci resta che vincere l’ultima partita e vedere in quale posizione chiuderemo: il nostro unico pensiero dovrà essere di conquistare i tre punti”.

Liverani Involley Lugo – Fenix Energia Faenza 0-3 (26-28; 16-25; 14-25)

LUGO: Bucchi ne, Gadoni 2, Martini L.ne, Errani (L2), Bellettini 2, Donegaglia (L1), Fioretti 1, Bau 9, Zani 8, Tammaro 1, Scardovi 5, Martini A., Camporese ne, Stantini 5. All.: Casadei

FAENZA: Alberti 14, Casadio, Bertoni 4, Francesconi 3, Gorini 15, Betti, Emiliani 4, Baldani 1, Cavallari 10, Seganti (L1), Zol (L2), Guardigli, Maines 4. All.: Manca

NOTE. Punti in battuta: Lugo: 1, Faenza: 7; Errori in battuta: Lugo: 7, Faenza: 6; Muri: Lugo: 4, Faenza: 9