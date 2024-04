“ARAN Store Faenza è il punto di riferimento in Romagna per chi cerca soluzioni di arredo di alta qualità per la propria casa, dalla cucina e il living, al bagno e la zona notte. Grazie alla professionalità degli interior designer è possibile fare affidamento su un servizio di consulenza e progettazione personalizzato e attento ai dettagli specifici degli ambienti.

Dal 20 al 27 aprile 2024 ARAN Store di Faenza presenta un’importante promozione con uno sconto speciale dedicato alla formulazione di un nuovo preventivo o alla conferma di un preventivo già formulato in precedenza e ancora aperto.

Il punto vendita di Faenza è uno degli showroom ufficiali, insieme a Cesena e Ravenna, firmato ARAN Cucine: il marchio di arredamento Made in Italy presente in 120 paesi nel mondo, vincitore di ben 7 Super Brand Awards come miglior brand di cucine.

Gli interior designer offrono un servizio di consulenza e progettazione gratuito, aiutando i visitatori degli store ARAN a trovare la soluzione personalizzabile su misura che soddisfi tutte le necessità e richieste estetiche.

ARAN progetta e produce cucine componibili classiche, moderne e contemporanee, anche grazie alla collaborazione con rinomati designer internazionali. Le cucine sono 100% Made in Italy e completamente personalizzabili con moduli di diverse dimensioni e un’ampia gamma di materiali, finiture e colori.

“Nei nostri Store i clienti possono sempre contare sulla consulenza e sul supporto degli interior designer, indispensabili per realizzare ogni progetto alla perfezione a seconda delle preferenze ed esigenze di budget. Gli ARAN Store di Cesena, Faenza e Ravenna sono un punto di riferimento in Romagna per tutti coloro che sono alla ricerca di prodotti di alta qualità, uniti ad un servizio professionale e dedicato” dichiara Pietro Carlà, direttore generale. “Affianchiamo i nostri interlocutori in ogni fase, il servizio di progettazione di interni di ARAN Store si intende a 360 gradi: a partire dal primo incontro, al servizio di trasporto e montaggio fino all’assistenza post-vendita, i nostri professionisti seguono passo dopo passo i clienti, per soddisfare ogni esigenza di arredo”.

ARAN Store Faenza si trova in viale Marconi 1, in posizione strategica in quanto alle porte del centro storico ma facilmente raggiungibile in auto.”