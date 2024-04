Domani, domenica 14 aprile, si terrà il secondo appuntamento con “Azzurro in Tavola”. Questo evento, che si ripeterà ogni domenica del mese di aprile fino al primo maggio, offre agli amanti del buon cibo e della tradizione marinara l’opportunità di passare una domenica nella suggestiva zona del Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna. Ci sarà pesce fresco preparato alla griglia negli stand gastronomici. Per coloro che prediligono altre specialità, sarà disponibile un menù a base di seppia con i piselli. Ma l’esperienza va oltre la degustazione: lungo Viale delle Nazioni, i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere vivaci del mercatino dei prodotti tipici locali e dell’artigianato. Gli stand saranno aperti dalle 12:00 in poi.

“Azzurro in Tavola” è un evento pensato per tutta la famiglia, un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna della convivialità e della scoperta dei sapori autentici della tradizione marinara. È anche un’opportunità unica per celebrare la cultura gastronomica locale e il profondo legame che lega la comunità di Marina di Ravenna al mare che la circonda.

In aggiunta, nel pomeriggio è in programma la Camminata con Cani al Guinzaglio attraverso il Parco Marittimo. L’iscrizione è a offerta libera e il ricavato verrà donato al Canile Santa Maria del Monte. Il ritrovo è fissato per le 15 a Marinara, con partenza alle 15:30. Sarà presente anche Marley, il cane al quale è stata conferita la “cittadinanza onoraria” di Marina di Ravenna lo scorso anno.

Infine, alla Galleria FaroArte (ubicata presso il centro civico in Largo Magnavacchi), continua la mostra “Aquae”, collettivo di artisti ferraresi, aperta dalle 16:00 alle 19:30.