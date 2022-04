Sagra del Pellegrino 2022. Il Capo Rione Maiardi: “Cultura e apertura del Rione verso la città, questi sono gli obiettivi.

”C’è grande soddisfazione per la ‘prima’ del Pellegrino. Venerdì alle 17,30 inizierà ufficialmente la kermesse con una conferenza storico-culturale intitolata “Achille Lader chi e il suo Grand Tour nell’Europa di fine settecento”. La conferenza sarà curata da Claudio Casadio, si svolgerà al Museo del Risorgimento di Palazzo Laderchi, e sarà il primo appuntamento della Sagra del Pellegrino 2022.

La manifestazione organizzata dal Rione Rosso di Faenza è giunta alla sedicesima edizione e sarà inoltre la prima dopo la pandemia da Covid-19.

«Quest’anno è cambiata la formula – ha riferito il capo rione di orta Imolese Gianluca Maiardi -. Non ci saranno gare delle bandiere ma tutto il ‘Pellegrino’ sarà incentrato sulla cultura e sull’apertura del Rione alla città».

Numerosi e diversificati sono infatti gli eventi in calendario organizzati dal rione di via Campidori, a cominciare dalla conferenza di venerdì sul tour di Laderchi, a cui inoltre seguirà l’inaugurazione della mostra documentaria con l’esposizione di una selezione delle lettere inviate da Achille Laderchi durante il proprio viaggio a Parigi, Berlino, Varsavia, SanPietroburgo e Londra.

L’interessante mostra sarà visitabile fino a domenica 8maggio. La Sagra del Pellegrino inoltre entrerà nel vivo dal2 3aprile: «Finalmente si terrà la presentazione dei nuovi costumi, che inaugureremo in mattinata presso la sede della CNA in via San Silvestro 1/2, poi nel pomeriggio ci sarà il grande Open Day per bambini all’interno della sede rionale, sul quale puntiamo molto».

Durante l’open day sarà infatti attivo il laboratorio medioevale di spade, scudi e abiti da dama, i giochi con bandiere lance e cavalli di legno, si potranno ammirare le esibizioni del gruppo medioevale “Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae” e ci sarà per tutti la possibilità di salire su un cavallo vero.

Alle 17 seguirà la visita guidata all’interno della sede e del museo rionale, con tanto di merenda offerta a tutti i bambini.

Alla fine della giornata poi, tramite estrazione, saranno selezionati alcuni figuranti del corteo storico della prossima Bigorda d’Oro.

La serata in fine vedrà balli scatenati dalle 21 in piazza Rampiconi l ‘CrazyRedParty’ organizzato dai giovani rionali.

Lounge bar e dj set a cura di Dj Calors costituiranno il giusto mix per allietare la lunga serata ad ingresso gratuito.

«La domenica invece- concluso il capo rione-, si terrà il pranzo medievale su prenotazione. Posso confermare che dopo il lungo periodo di pandemia sia un sollievo ritornare in presenza. Finalmente torniamo a vivere il rione nel pieno della socialità e non vediamo l’ora».

Infine, la Sagra del Pellegrino si concluderà venerdì 6 maggio ancora a Palazzo Laderchi, con la seconda delle due conferenze culturali intitolata “Omaggio ad una principessa: Pazienza Porcia”.

Alle 17,30 si terrà lo scoprimento della lapide sepolcrale cui seguirà la conferenza tenuta da Stefano Drei e Martina Fabbri Nuccitelli sulla vita della principessa che fu sposa di Pietro Laderchi.