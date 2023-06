Città d’arte e mare. Paolo Cevoli torna in Romagna, a Ravenna, ad oltre un mese dall’alluvione. Nei giorni immediatamente successivi alla distruzione, il comico ha visitato le città più colpite per portare sostegno alla popolazione e per far conoscere da vicino la realtà di quei giorni. Oggi è invece protagonista di una nuova campagna comunicativa portata avanti da Regione e Comune di Ravenna per aiutare la ripartenza del turismo.