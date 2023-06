Verrà presentato domani, giovedì, alle 17 al Teatro delle Celebrazioni di Bologna, il risultato finale del progetto realizzato da Fonoprint per il Ministero delle Imprese sulla sperimentazione dell’uso del 5G nella trasmissione di dati musicali e video.

Un concerto si svolgerà alla Darsena del Sale di Cervia (Ravenna) e verrà trasmesso nel teatro bolognese in streaming tramite connessione 5G.

Il mixaggio e la definizione del suono avverranno in tempo reale, sempre grazie al 5G, negli studi Fonoprint.

Lo spettacolo, con proiezione video, sarà fruito al Teatro delle Celebrazioni con l’innovativo sistema audio immersivo Dolby Atmos, tecnologia che da tempo viene sperimentata in Fonoprint, studio certificato Dolby Atmos. Gli artisti in programma, che si esibiranno alla Darsena del Sale, sono Campi, lyl, Santi e Cimini, accompagnati dall’Orchestra Senzaspine di Bologna, che riarrangerà i loro brani avvolgendoli in una dimensione sinfonica. (ANSA).