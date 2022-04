Cervia. Sabato 16 aprile alle ore 14.30 apre la stagione CerviAvventura, all’interno del Parco Naturale di Cervia, e si potrà ricominciare a volare sui pini della millenaria pineta! Il parco avventura propone percorsi per tutte le età, ideali per una giornata in famiglia. L’esperienza sui pini si può abbinare a una passeggiata nel verde del Parco, alla visita a La Vecchia Fattoria, recinto dove entrare in contatto con gli animali, e a una pausa pranzo al Bar Binario 9 e ¾ o con picnic sul prato.

Per i mesi di aprile e maggio il parco avventura sarà aperto il sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica e festivi dalle 10 alle 18.30, con ultimo briefing per accedere ai percorsi alle ore 17.