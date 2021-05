Le guide del Cammino di Dante, in occasione delle celebrazioni per ricordare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, propongono una serie di itinerari per rendere omaggio al padre della lingua italiana e riscoprire alcuni borghi romagnoli. Un lento e affascinante peregrinare lungo i sentieri dell’Appennino, seguendo suggestive tappe del Cammino di Dante. Il primo appuntamento domani a Brisighella