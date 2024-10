«L’intelligenza artificiale ci salverà» è il titolo di un ciclo di tre incontri con il divulgatore scientifico Massimo Temporelli, per comprendere le potenzialità che l’intelligenza artificiale offre grazie anche ad applicazioni pratiche con esercizi dedicati.

Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, si terranno ad Alfonsine (23 ottobre), Conselice (24 ottobre) e Bagnacavallo (30 ottobre).

Si comincia mercoledì 23 ottobre alle 19 al cineteatro Gulliver di Alfonsine, in piazza della Resistenza, nel corso del quale si parlerà delle teorie e della storia legate all’intelligenza artificiale, nonché dello stato attuale e delle questioni etiche correlate. L’incontro sarà intervallato da un piccolo aperitivo, durante il quale ci sarà spazio per le domande, e riprenderà con esercizi pratici sui temi trattati.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 24 ottobre, sempre alle 19, al centro civico «Gino Pellegrini» di Conselice, in piazza Foresti. Durante questo incontro si parlerà di come funziona e come si addestra un’intelligenza artificiale per poi svolgere al termine un esercizio pratico di addestramento; a metà, pausa e aperitivo.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà mercoledì 30 ottobre alle 19 nella sala Oriani nell’antico convento di San Francesco a Bagnacavallo, in via Cadorna 14. Qui ci si concentrerà sulle applicazioni pratiche, con una prima panoramica sui software e una successiva fase di scrittura. Al termine, dopo la consueta pausa, prova di creatività di disegno e musica con software dedicati.

Gli incontri sono finanziati grazie ai fondi europei del programma regionale Fesr 2021-2027 – «Avviso per il sostegno azioni di coinvolgimento dei giovani sull’uso consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale».