Per la giornata di martedì 22 ottobre sono previste precipitazioni a carattere di locale rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini dell’allertamento.

È previsto il transito di una piena importante del fiume Reno nei tratti arginati di valle, per la pioggia dei giorni scorsi, con livelli al colmo superiori alla soglia 2, che interessa anche il territorio della Bassa Romagna nelle zone nord: in particolare Alfonsine e, per quanto riguarda sinistra Reno, Filo e Longastrino e la frazione di Lavezzola a Conselice. Per questo motivo è stata emessa un’allerta di colore arancione.

Si raccomanda di prestare attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

In caso di emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.