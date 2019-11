Due incidenti hanno contraddistinto la serata di mercoledì 27 novembre, un altro morto sulle strade. A perdere la vita è stato un 40enne di Conselice, venditore ambulante, mentre stava lavorando, investito da un’auto a Caserma, in via Nuova, al confine fra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.45. L’uomo, di origine nordafricana, è stato travolto da una Fiat Uno guidata da un 30enne del posto. Uno scontro molto violento, dopo il quale il 40enne ha perso conoscenza. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma ogni tentativo è stato vano.

Poco dopo, alle 21, un altro incidente è avvenuto a Conselice. Coinvolta una donna di 44 anni, residente a Longastrino. La donna, al volante di una Renault Clio, mentre percorreva la provinciale Bastia in direzione di Lavezzola, ha perso il controllo del veicolo, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata contro una Fiat Panda parcheggiata davanti ad un’abitazione. Un incidente spaventoso, fortunatamente conclusosi con conseguenze non gravi per l’automobilista. La Renault Clio, infatti, dopo l’urto si è cappottata mentre la Fiat Panda è andata a impattare contro un’altra vettura parcheggiata, una Volkswagen Polo. La donna è stata estratta dall’abitacolo della Clio grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente ricoverata all’ospedale di Lugo