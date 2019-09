Incendio in un silos contenente materiale legnoso lunedì pomeriggio a Sant’Agata sul Santerno. Per spegnerlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo con due squadre. Il rogo è avvenuto all’interno dell’azienda Casadei Pallets, in via San Vitale. Il lavoro dei pompieri è durato alcune ore, poi la situazione è tornata alla normalità. L’alta colonna di fumo è stata visibile fino a sera a chilometri di distanza. Non si segnalano feriti. Dopo lo spegnimento delle fiamme, le forze dell’ordine hanno iniziato ad indagare per determinare le cause dell’incendio.