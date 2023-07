La ministra per le disabilità Locatelli in visita allo stabilimento balneare di Insieme a te

La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli in visita allo stabilimento balneare e agli appartamenti dell’associazione Insieme a te, ideati per le persone con disabilità e le rispettive famiglie. La ministra era in questi giorni alla festa della Lega a Milano Marittima. Sabato pomeriggio la visita a Punta Marina dove erano presenti numerosi volontari provenienti dal faentino, dal ravennate e dal modenese: Rotaract, Scout e ragazzi di alcune parrocchie. La ministra ha voluto conoscere da vicino l’attività dello stabilimento balneare e dell’associazione. Sono 150 fino ad oggi le persone ospitate da Insieme a te quest’anno. 200 se si contano le prenotazioni finora arrivate di agosto. In media, ogni stagione, conta circa 300 ospiti. Una quarantina invece i volontari necessari nei giorni di pieno servizio.