“Imbarco in Darsena”: un weekend dedicato alla riscoperta del quartiere tra street art, tour in bicicletta, sport e passeggiate 

La ripresa della socialità e delle iniziative rivolte alla cittadinanza ripartono dal quartire Drasena con un weekend ricco di appunatmenti. in occasione infatti del varo del sito www.darsenaravenna.it, il progetto DARE ha organizzato una serie di eventi all’aria aperta dedicati alla scoperta della Darsena e della sua storia nelle giornate del 15 e 16 maggio. Le iniziative, sostenute da vari sponsor fra i quali in partiolare Legacoop, coinvolgeranno i cittadini attraverso passeggiate, tour guidati in bicicletta e spettacoli itineranti all’interno del quartiere che da alcuni anni a questa parte sta diventando sempre di più frequentato e apprezzato dai ravennati e non solo. Il progetto coinvolgerà anche i locali presenti lungo il canale Candiano che offriranno per l’occasione un aperitivo speciale ai clienti. Per partecipare alle iniziative, organizzate nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio, è possibile prenoatre attraverso il sito dedicato alla Darsena www.darsenaravenna.it.