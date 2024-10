Martedì 22 ottobre alle ore 20.45 nel complesso degli ex Salesiani, in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, è in programma un incontro pubblico con Michele de Pascale, candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire gli impegni programmatici di de Pascale specifici per il territorio di Faenza e per conoscere i candidati faentini che lo sostengono: Niccolò Bosi (Partito Democratico), Pier Luigi Zanotti (Civici, con de Pascale Presidente, indicato da Faenza Cresce che ha partecipato alla costruzione del network civico), Massimo Bosi (Movimento 5 stelle), Antonella Ravagli (Movimento 5 stelle). Tra i candidati di Faenza è presente anche Massimo Donati (Alleanza Verdi Sinistra), che non potrà partecipare all’evento.

Introduce Manuela Rontini, coordinatrice della campagna elettorale di Michele de Pascale.