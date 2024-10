Nell’ambito dei lavori di Anas al ponte in via Stradone a Porto Fuori (cavalcavia sulla SS 67 “Tosco-Romagnola”) iniziati lo scorso 19 ottobre, dalle 18 di mercoledì 23 ottobre alle 7 di giovedì 24, via Classicana (SS 67 “Tosco-Romagnola”) sarà chiusa al traffico in corrispondenza del ponte.

In questa fascia oraria, per consentire lo svolgimento dei lavori, le corse di linea 1 del trasporto pubblico locale di Start subiranno delle modifiche.

Nella giornata di mercoledì l’ultima corsa per Porto Fuori partirà alle 17:20 dal Cinema City. Le corse successive subiranno l’interruzione in via Foglia, mentre quelle in direzione Porto Fuori – via Macrelli partiranno dalla fermata “Foglia-Sala” in via Foglia, così come le prime corse del mattino di giovedì da Porto Fuori 3 Laghi.

La corsa delle 6:46 da Porto Fuori 3 Laghi partirà alle 7:03 dalla fermata “A. Milizia fronte Chiesa” in via Antica Milizia ed effettuerà poi il percorso regolare, mentre quella delle 6:54 partirà alle 7:00 dalla fermata “Pazzaglia” per transitare in via Macrelli ed effettuare il percorso regolare. Per tutte le modifiche consultare il sito di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/porto-fuori-modifiche-linea-1-il-23-24-ottobre/.

Si ricorda inoltre, che per tutto il periodo dei lavori saranno soppresse le fermate della linea 1 285 «Margotti» e 287 «Stradone PL» in via Stradone, in direzione Ravenna FS. In alternativa, in via Stradone, direzione Ravenna FS, si potranno utilizzare le fermate sul lato opposto delle corse di linea 1 per Porto Fuori. Tutte le modifiche di percorso e di orari sono consultabili sul sito web di Start Romagna nella sezione “Info Bus” (https://www.startromagna.it/infobus/porto-fuori-modifiche-linea-1-dal-19-ottobre/).