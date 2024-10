Speciale Elezioni Regionali 2024: Il candidato Michele de Pascale

Il 17 e 18 Novembre 2024 si vota in Emilia-Romagna conosciamo gli aspiranti candidati alla presidenza della nostra Regione. Michele de Pascale candidato per il centrosinistra e civici chi è ” Sono nato a Cesena 39 anni fa e sono cresciuto a Cervia. Da 11 anni sono sposato con Laura e abbiamo due figli Giacomo e Gaia. La mia grande passione per la politica è cominciata presto, già ai tempi del liceo, e non si è mai fermata fino a portarmi a diventare nel 2016 sindaco e presidente della Provincia di Ravenna e ad essere riconfermato nel 2021 per il secondo mandato da sindaco con oltre il 59% dei voti. Nel 2018 sono stato eletto Presidente dell’Unione delle Province d’Italia e in questa veste ho preso parte a diversi importanti tavoli di lavoro istituiti dal Governo su temi di ampia portata come l’emergenza Covid-19, i progetti Pnrr e la ricostruzione post alluvione 2023 e 2024 in Romagna..”