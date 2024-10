Ad Alfonsine caduti 107 mm di pioggia in 9 ore. Nel mese di ottobre si registrano normalmente 70 mm

107 mm in appena 9 ore di pioggia. È la quantità di precipitazioni abbattutasi su Alfonsine durante il fine settimana di maltempo. La media del mese di ottobre si ferma a 70 mm di pioggia complessivi. Anche da questo dato si capisce come mai Alfonsine sia stato fra i territori in maggior sofferenza nel weekend di allerta meteo appena trascorso. In meno di mezza giornata è piovuto molto di più di quanto normalmente accade nel corso del mese. L’abbondante precipitazione ha quindi mandato in crisi il sistema fognario. L’acqua, non riuscendo a defluire, ha invaso alcune strade, alcune cantine e seminterrati.

Un ruolo determinante per evitare conseguenze peggiori per il centro abitato l’ha avuto la cassa di espansione Millegocce.

Secondo i dati raccolti dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sull’intera provincia di Ravenna sono caduti fra i 50 e i 70 mm di pioggia nel corso di questa ondata di maltempo. Oltre ad Alfonsine, le precipitazioni sono state più intense a Ravenna, nel brisighellese e fra Castel Bolognese e Imola, dove si sono toccate punte di 100 mm nel corso delle 48 ore