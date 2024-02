Incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì in via Cà del Vento a Traversara di Bagnacavallo, dove un camionista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. L’uomo, scendendo da un mezzo pesante, è caduto e ha sbattuto violentemente la testa. Dovranno essere i Carabinieri a stabilire le cause della caduta. L’uomo ha raggiunto il centro traumatologico specializzato della Romagna con il codice di massima gravità, ma non è in pericolo di vita.