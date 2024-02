Si è tenuto ieri il primo incontro di lavoro tra gli otto partner del progetto MED-Routes, di cui l’Unione della Romagna Faentina è capofila e che vede la cooperazione tra quattro Rotte Culturali del Consiglio d’Europa (Eu Route of Ceramics, Eu Route of the Olive Tree, Phoenicians’ Route, Destination Napoleon) per lo sviluppo di itinerari di turismo culturale sostenibile.

I 18 delegati, in rappresentanza di Spagna, Portogallo, Grecia, Bulgaria, Cipro, Croazia e Italia, arrivati a Faenza per l’occasione si sono confrontati sugli obiettivi comuni e le prossime attività su cui dovranno lavorare insieme. Un progetto ambizioso per lo sviluppo del turismo culturale sostenibile sul nostro territorio.

Nel tardo pomeriggio il sindaco Massimo Isola, nella Sala Rossa, al termine della prima giornata, ha incontrato i partecipanti arrivati a Faenza per porgere il benvenuto in città e augurare loro buon lavoro.