Incidente in via San Pier Laguna: ciclista trasportato al Bufalini

Incidente in via San Pier Laguna per un ciclista, un uomo sui 75 anni, caduto a terra e soccorso da alcuni passanti, prima, e dal personale del 118 poi. L’uomo, cadendo, ha riportato una grave ferita ed è stato necessario il trasferimento con l’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Tuttavia non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Non è stato infatti possibile determinare se il ciclista sia caduto da solo o se la caduta sia stata causata da un altro mezzo in transito. Sembra però che una concausa sia stata la condizione dell’asfalto, poco regolare.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via delle Larghe, dove è presente un avvallamento, lungo una decina di metri e profondo diversi centimetri. La circostanza dovrà essere però confermata dal ciclista una volta che verrà ascoltato dagli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina, così come il coinvolgimento o meno di un altro veicolo.