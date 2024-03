Paolo Poggi Volley Bologna 1

Fenix Energia Faenza 3

(25-14; 18-25; 18-25; 21-25)

FAENZA: Bartoli, Benedetti 10, Dall’Oppio 17, Enabulele, Melandri 3, Ramponi 13, Rossi 14, Spada 12, Calubani, Merendi, Rosetti (L1), Calderoni (L2). All.: Polo

“Le ragazze sono state fantastiche”. Coach Loris Polo usa questa frase per descrivere la vittoria della Fenix Energia in casa della Paolo Poggi Volley Bologna per 3-1, formazione che occupava il secondo posto in classifica e che aveva perso soltanto una volta in stagione. Ora le faentine sono da sole al secondo posto, e al termine della stagione regolare mancano soltanto sei partite, con ben quattro squadre in corsa per la vittoria del campionato che varrebbe la promozione diretta in C. La seconda disputerà invece ai play off.

“Le ragazze hanno giocato benissimo – continua Polo – vincendo una gara molto difficile contro un’avversaria forte e chiudendo al meglio una settimana positiva, nella quale avevano battuto venerdì per 3-2 il Mosaico Ravenna dopo due ore e mezzo di gioco nel campionato Under 18. Proprio quella gara ci dava preoccupazioni, perché avevamo paura potessimo esseri stanchi il giorno successivo e invece non ne abbiamo risentito.

Contro Bologna abbiamo però giocato un primo set inguardabile, ma penso sia stato comunque positivo, perché abbiamo dimostrato ancora una volta che se crediamo in noi stessi, siamo davvero forti.

Poi da quel momento le ragazze sono state bravissime. Hanno reagito subito dominando il secondo set e sono state coraggiose e pazienti contro una squadra che sapevamo faceva della costanza e dei pochi errori commessi i suoi punti di forza.

Anche nel terzo siamo andati bene, mentre il quarto è stato il set più combattuto, ma siamo stati tranquilli anche nei momenti più difficili e alla fine sul 24-20 abbiamo chiuso meritatamente la partita. Questa vittoria ci permetterà di lavorare ancora meglio durante la settimana”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 9 marzo alle 20.30 in casa con il Niagara 4T Ferrara.