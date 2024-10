E’ ripartita alla grande nello scorso weekend la stagione ufficiale delle atlete e degli atleti agonisti del Nuoto Sub Faenza con risultati già di rilievo.

Domenica scorsa le ragazze e i ragazzi allenati da Marco Mastrapasqua sono tornati con sette medaglie dal 4° Trofeo Unisport di Mirandola in vasca corta da 25 metri riservato alle categorie Esordienti A e B, ottenendo il secondo posto nella classifica per squadre nonostante il coach faentino avesse scelto di iscrivere i soli appartenenti alla categoria Esordienti B2. Mattatrici del meeting sono state Elena Coveri, dominatrice nei 100 metri stile libero e nei 50 rana, ed Emma Alpi prima nei 50 farfalla e nei 100 misti, nonché seconda nei 50 dorso. Ottimi sono state anche le piazze d’onore di Valerio Chiarini nei 50 rana e di Emanuele Cacciari nei 50 farfalla. “Ho visto delle prestazioni benauguranti in vista del Torneo Invernale Esordienti – commenta Mastrapasqua- con buoni piazzamenti da parte di molti atleti e, in generale, miglioramenti da parte di tutti”.

Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores invece sono stati impegnati sabato 26 e domenica 27 scorsi al 13° Trofeo Riccione in vasca da 25 metri allo Stadio del Nuoto. Linda Martelli (Ragazze, 2012) ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 rana; hanno disputato le finali anche Marta Zini (Ragazze, 2012, 100 rana), Anna Della Monica (Ragazze, 2012, 100 rana), Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011, 100 farfalla e 100 stile libero), Lorenzo Dotti (Ragazzi, 2009, 100 dorso), Giacomo Bandini (Juniores, 2008, 100 rana), Anna Bolzon (Juniores, 2009, 100 rana), Penelope Sangiorgi (Cadette, 2007, 100 farfalla).

Il prossimo impegno per le nuotatrici e i nuotatori allenati da Marco Fregnani e Fabrizio Zani è al 18° Meeting del Mosaico in vasca da 50 metri in programma domenica 17 novembre alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna.