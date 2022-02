Primo impegno del 2022 per il Romagna RFC, che torna in campo dopo lo stop forzato di gennaio, mese in cui tutti i campionati di rugby sono stati sospesi.

I galletti ripartono dalla prova casalinga con il Pesaro Rugby, per l’ormai classico derby ovale dell’Adriatico, in programma domani alle 14.30 allo Stadio del Rugby di Cesena.

La voglia di ripartire con il piede giusto di certo non manca ai galletti, così come quella di difendere l’Adriatic Cup, trofeo che viene messo in palio ad ogni appuntamento con la squadra pesarese: i romagnoli se lo sono aggiudicato nella prova di andata grazie ad una vittoria di misura per 25-24, ottenuta sul filo di lana e indice di un confronto serrato, del resto una costante degli incontri tra Romagna e Pesaro.

In questa nuova sfida bisognerà fare i conti con le incognite legate al ritorno in campo dopo due mesi di stop e con un avversario sicuramente agguerrito, intenzionato a invertire la rotta dopo un girone di andata in salita, in cui è arrivata una sola vittoria. Anche per il Romagna RFC la prima parte della stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, con un bottino di 3 vittorie e 3 sconfitte, che colloca la squadra a metà classifica, a quota 16 punti: per il giovane gruppo romagnolo, una buona base da cui ripartire per portare avanti il proprio percorso di consolidamento.

N.B. In osservanza dei protocolli anti-Covid, per accedere allo Stadio del Rugby (ingresso libero) è necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato ed effettuare la registrazione online. Regolamento completo e modulo di registrazione sono

disponibili a questo link: https://romagnarfc.it/regolamento-accesso-stadio-del-rugby/

I convocati:

Per la partita con il Pesaro sono convocati i seguenti giocatori: Baldassarri, Bastianelli, Buzzone, Cesari, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Giannuli, Lamptey, Lepenne, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Perju, Piolanti, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

Arbitro dell’incontro: Dario Merli (AN)

Campionato di Serie A, girone 3 – II giornata ritorno: Amatori Catania – Rugby Noceto, Unione Rugby Capitolina – Rugby Perugia, Cavalieri Union Rugby Prato Sesto – Rugby Napoli. Riposa Civitavecchia Rugby

Classifica: Capitolina 31, Cavalieri 22, Perugia 21, Noceto, Romagna, Amatori Catania 16, Pesaro 8, Napoli 5, Civitavecchia 1.

Romagna RFC Femminile

Riparte anche la Serie A Femminile: le ragazze del Romagna RFC saranno impegnate nella trasferta veneta sul campo del Rugby Riviera, penultima prova di questa fase a gironi.