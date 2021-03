Vaccini, al via le prenotazioni per gli ottantenni: farmacie prese d’assalto e oltre un mese di attesa per la prima dose

Dopo gli over 85, è possibile ora per i nati tra il 1937 e il 1941 prenotare il vaccino anti-Covid presso i Centri Unici di Prenotazione (Cup), online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure in maniere telefonica contattando l’Usl di appartenenza. Ma sono tanti i cittadini che hanno scelto questa mattina di prenotare la vaccinazione recandosi nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup. Alcuni anziani hanno aspettato anche tre ore in fila per poter prendere l’appuntamento, poiché le lunghe code e l’elevata richiesta hanno causato disagi e rallentamenti nel sistema. A Faenza le file si sono verificate solo in qualche farmacia periferica al centro, dove il sistema è andato in blocco, mentre a Ravenna le farmacie sono state prese d’assalto fin dalle prime ore di questa mattina. Alcuni anziani sono inoltre rimasi delusi poiché riceveranno la dose prima del vaccino non prima di un mese.