Parcheggi: rimarrano via Cavour, piazza 2 giugno e via Bondiolo. Possibile nuova area al comando dei Vigili del Fuoco

Sono 288 le osservazioni arrivate al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Faenza. La metà quasi sono state accolte dall’amministrazione comunale e sono state al centro dell’ultima seduta della terza commissione consiliare. Le principali osservazioni accolte sono quelle che chiedono l’allontanamento delle auto da Piazza San Francesco, piazza Sant’Agostino e da Piazza delle Erbe, nella metà sulla quale si affaccia il Palazzo del Podestà. Questo però sarà il traguardo del 2025, ha tenuto a precisare il Comune. La scomparsa dei posti auto in centro avverrà gradualmente. Non rientreranno invece all’interno della Zona a Traffico Limitato piazza 2 giugno, via Cavour e via Bondiolo. Le aree posteggio di queste zone, infatti, sono ritenute necessarie dagli uffici comunali e non subiranno variazioni.