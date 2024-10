In relazione ai lavori per il rifacimento della rete fognaria in via Cimatti, all’altezza del sottopasso di viale Assirelli, dalla mattinata odierna e fino al termina dei lavori sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

• nella parte di rotatoria dove consentita la circolazione e nelle relative immissioni di via Cimatti e via Silvio Pellico, la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso un impianto semaforico;

• All’intersezione via Santa Lucia-via Cimatti: per i veicoli circolanti in via Santa Lucia con direzione Firenze-Ravenna (Santa Lucia-centro storico) obbligo di svolta a destra; per i veicoli provenienti da Viale Assirelli obbligo di svolta sinistra (direzione Santa Lucia).