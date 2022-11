Rimossa e fatta brillare la bomba ritrovata a Cervia e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno era stato ritrovato nei giorni scorsi in via Mazzotti Carli 8.

Le operazioni di rimozione e brillamento sono state eseguite dall’ottavo Reggimento genio Guastatori della Compagnia Folgore. Dopo la messa in sicurezza e la rimozione dal sito di via Mazzotti Carli, la bomba è stata portata alla cava Cà Bianca di via Dismano ed è stata fatta brillare. Non è stata necessaria l’evacuazione della popolazione.

Si trattava di una bomba di 500 libbre, di fabbricazione statunitense, inesplosa, residuo dei bombardamenti alleati sulla provincia di Ravenna.