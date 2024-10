Il ponte Bailey di Isola distrutto dall’ultima alluvione

L’ultima piena del Senio, che ha portato la terza alluvione alle porte di Riolo Terme, nella zona di Tebano a Castel Bolognese e ha allagato Cotignola e Lugo, ha distrutto anche il ponte Bailey di Isola, a monte di Riolo Terme. Il ponte in ferro è stato sradicato dagli argini dalla forza dell’acqua e dai numerosi detriti e rami che la corrente ha portato con sé. L’area attorno è stata nuovamente sommersa dall’acqua. Oltre ai danni alla comunità, ora saranno diversi i disagi per una via di collegamento molto utilizzata.