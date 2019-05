Il Decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale pone in capo alle Ausl il compito di applicare la sanzione amministrativa (166 euro più le spese di notifica) per i casi verificati di bambini e adolescenti, in fascia d’età 0/17 anni, per i quali sia stata verificata l’inottemperanza, dopo reiterati inviti, per una o più delle 10 vaccinazioni previste.

In questo momento i Servizi dell’Azienda USL stanno completando la verifica dello stato vaccinale di bambini e ragazzi iscritti a scuola per l’anno scolastico 2018/19 e, come previsto dalla Legge, l’Ausl restituirà alle scuole che ne hanno fatto richiesta, l’elenco degli alunni con l’indicazione di quelli non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Per questi minori i servizi vaccinali stanno procedendo a verificare attentamente la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, verifica propedeutica alla contestazione della sanzione.

Nel frattempo le prime sanzioni (7 nel Ravennate e, come noto, 20 nel Riminese) sono state contestate alle famiglie di minori che sono stati individuati come non in regola nel corso dell’attività dei servizi. In entrambi i casi si è proceduto ad offrire la vaccinazione e, a fronte di rifiuti perentori, è stato attivato l’iter per le sanzioni che, come da normativa, vanno irrogate entro 90 giorni dalla verifica dell’inottemperanza.