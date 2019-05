Venerdì 28 giugno 2019, alle ore 12.00, nella sala Gialla del palazzo comunale di Faenza si terrà l’asta pubblica per la vendita di un edificio residenziale ubicato in via San Bernardo n. 12-14.

E’ il secondo tentativo per la vendita dell’immobile, dopo che una precedente asta, nei mesi scorsi, era andata deserta.

L’edificio comprende due unità immobiliari a uso abitativo, articolate su tre piani, oltre al garage al piano terra.

Il prezzo base d’asta è fissato in 265.028 euro.

Per partecipare alla gara è richiesto un deposito cauzionale pari al dieci per cento del prezzo d’asta (26.502,80 euro).

Le offerte vanno presentate a mezzo raccomandata, posta celere o consegna diretta al Servizio Archivio e Protocollo dell’Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza) entro il giorno precedente la gara, il 27 giugno 2019.

Per le consegne a mano il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

L’immobile va visionato, prima della gara, previo accordo con il Servizio Patrimonio dell’Unione della Romagna Faentina (via San Giovanni Bosco 1, Faenza – tel. 0546 691340).

La certificazione di avvenuto sopralluogo va allegata alla domanda di partecipazione alla gara.

Per ogni ulteriore informazione, compresa la visione degli atti e della relativa documentazione tecnica, gli interessati possono rivolgersi sempre al Servizio Patrimonio.

L’avviso d’asta è pubblicato nel sito internet del Comune di Faenza: www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Aste immobiliari /Avviso d’asta pubblica per la vendita di un edificio residenziale sito in via S. Bernardo n.12-14 Faenza.