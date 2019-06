La BCC conferma sostegno al palio del Niballo: “Diamo continuità alla storia”

Domenica 23 giugno il 63° palio del Niballo ha concluso il mese dedicato alla rievocazione medievale della città di Faenza. Un mese durante il quale si sono alternati numerosi eventi a cornice delle gare fra i 5 rioni della città: le gare fra musicisti e sbandieratori e poi la Bigorda d’Oro e il palio del Niballo. Il Rione Nero è stato il protagonista principale dell’edizione 2019, vincitore del Niballo e della Piccola e Grande Squadra degli sbandieratori. Fondamentale per la riuscita della manifestazione, come ogni anno, l’apporto dei numerosissimi sponsor, in particolare di La BCC ravennate, forlivese e imolese, principale sostenitrice dell’evento. Grazie a fondi pubblici e privati in ogni edizione sono possibili investimenti e nuove ricerche storiche, il rinnovo dei costumi di centinaia di figuranti e l’ideazione di numerose attività anche di stampo sociale