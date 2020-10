Sorpresa per i bambini che salgono a bordo tutte le mattine della linea 22A del Trasporto Pubblico Scolastico, la linea che porta alla scuola secondaria di primo grado Vittorino Da Feltre, a San Pietro in Campiano. Infatti i due dipendenti abitualmente in servizio per l’azienda “Paolo Scoppio & Figlio Autolinee s.r.l.”, che gestisce il trasporto, Mauro Bellino e Massimo Foddai, hanno deciso di fare una sorpresa ai bambini e hanno addobbato l’autobus con decorazioni in stile Halloween: “Abbiamo intrapreso una nostra spontanea iniziativa per poter dare ai bambini degli attimi di felicità e gioia in maniera del tutto simpatica, naturalmente con tutte le precauzioni dato il periodo in essere” spiegano i due ideatori della “trasformazione”.

“La sorpresa nei loro occhi con l’armonia di sguardi contenti ha dato vita ad una gaudia armonia e ad un ricordo piacevole in questo periodo di restrizioni. Ci sentiamo ripagati nell’anima”

Un’ultima riflessione contro eventuali polemiche: “Halloween sarà anche un’immensa americanata ma noi cerchiamo di dare felicità e gioia ai bambini…. specialmente in questo periodo!”