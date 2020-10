Palestre, ristoranti, associazioni sportive scendono in piazza: “Chiusure senza senso. Sarebbe stato meglio fare controlli”

Palestre, ristoranti, imprenditori dello spettacolo, mondo sportivo. In Piazza del Popolo a Faenza seconda manifestazione di protesta dopo l’ultimo decreto del governo e la chiusura di determinati settori. Realtà che avevano investito per rispettare le nuove norme di sicurezza e che sono state colpite delle chiusure. Al posto delle serrande abbassate lo hanno ribadito in molti durante la manifestazione, sarebbe stato meglio avviare una serie di controlli, a tappeto o a campione, ma lasciando lavorare chi rispetta le regole