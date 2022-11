Parcheggi gratuiti in centro in periodo natalizio. La proposta arriva dalla Lega che ha presentato un’interpellanza in consiglio comunale firmata dalla segretaria faentina Roberta Conti.

“Avvicinandosi le festività Natalizie, periodo di acquisti, regali e movimento nei locali vorremmo dare input al commercio in centro storico con un’iniziativa volta ad agevolare gli accessi e la possibilità di parcheggiare gratuitamente” spiega la consigliera comunale.

“Riteniamo – afferma la Segretaria Roberta Conti – che questa possa essere un’iniziativa volta a favorire sia gli esercenti sia la cittadinanza, e oltretutto un motivo di richiamo dalle città limitrofe. Altre misure adottate dall’Amministrazione negli anni precedenti, come il bonus di un paio di ore gratuite di parcheggio a chi compie acquisti in negozi del centro storico, crediamo non siano sufficienti a generare un clima

favorevole ad una maggiore frequentazione e a dare un impulso alle vendite”.

Nell’interrograzione “Chiederemo – spiega Roberta Conti – se l’amministrazione ritiene utile adottare misure di maggiore stimolo al commercio in centro storico,essendo limitate le iniziative intraprese in passato. E se tra queste misure non sarebbe il caso di introdurre un periodo di gratuità dei parcheggi in concomitanza con le festività

natalizie. In subordine chiederemo se e quali misure si pensano di adottare e se queste si ritengono sufficienti ad attirare una clientela maggiore”.