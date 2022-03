Un’isola ecologica interrata in Piazza delle Erbe: Comune ed Hera studiano il progetto | VIDEO

Un’isola ecologica interrata in Piazza delle Erbe che sostituisca i cassonetti e i bidoni della differenziata oggi presenti. L’amministrazione comunale candiderà al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il progetto oggi in fase di studio insieme ad Hera. 650 mila euro la stima dell’investimento. 500 mila euro i fondi a disposizione del bando rifiuti del PNRR. I 100 mila euro rimanenti saranno coperti con un ammortamento in 20 anni della Tari come prevedono le attuali normative per questa tipologia di investimenti. L’area dove collocare l’isola ecologia e la sua dimensione sono al momento in corso di valutazione. Due le possibilità: una zona nei pressi dell’area a traffico limitato che sarà ricavata ai piedi della torre del Palazzo del Podestà, oppure una zona sul lato opposto della piazza, di fronte alla biblioteca. Se il progetto sarà finanziato dai fondi del PNRR, i lavori dovranno essere affidati entro il 2023 e terminati entro il 2026. Se il progetto non sarà finanziato, Comune ed Hera valuteranno se sarà possibile coprire le spese con altre strategie o se sarà necessario abbandonare il progetto.