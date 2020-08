Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 3 nuove positività: tutti e 3 i pazienti, 2 di sesso maschile e 1 di sesso femminile, sono sintomatici, in isolamento domiciliare. Due sono stati individuati tramite contact tracing di casi già noti, per l’altro il tampone è stato richiesto dal medico di famiglia.

Non si sono verificati decessi, mentre si sono registrate 7 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, sono dunque 1.200, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

559 Ravenna

158 Faenza

86 Cervia

72 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

49 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

16 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara