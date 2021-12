Il Comitato Welfare della Gente di Mare, nella persona del Presidente Carlo Cordone, ha ricevuto il Timone d’oro dal Propeller Club di Ravenna. La serata si è svolta al Palace Hotel di Milano Marittima nella serata di venerdì 17 dicembre. Il Comitato negli anni si è prodigato per difendere i marittimi in difficoltà e per promuovere la vaccinazione a bordo. Nella serata un riconoscimento anche per Padre Pietro Gandolfi, direttore e cappellano dell’Apostolato del Mare e Stella Maris. Alla premiazione, fra gli altri, sono intervenuti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi e la Capitaneria di porto con il comandante in seconda Armando Ruffini. Durante la serata è stato ricordato Gianfranco Fiore, lo spedizioniere marittimo recentemente scomparso e al termine, a sorpresa una torta per il compleanno del Presidente del Propeller, Avv. Simone Bassi.