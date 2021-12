Tre auto coinvolte in un incidente stradale sabato pomeriggio, intorno alle 15.40, in via Sinistra Naviglio, nel tratto di strada poco dopo Villa Prati, in direzione della Reale. La dinamica alla base del sinistro stradale è al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna. Fitta la nebbia presente in zona al momento dell’incidente.

Una Golf è precipitata in un campo coltivato a lato della carreggiata, mentre una Opel e una Fiat Punto si sono scontrate con quest’ultima che si è fermata contro il terrapieno sul lato opposto della strada rispetto all’appezzamento di terreno.

Sul posto sono dovute accorrere diverse squadre del 118 e i Vigili del Fuoco di Lugo. Tre alla fine le persone ferite: una ragazza, al volante della Golf, e un uomo, a bordo della Punto, sono state trasportate con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. L’automobilista a bordo dell’Opel è invece stato trasportato all’ospedale Umberto I di Lugo.

La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine.