Quale nuova vita per la Colonia di Castel Raniero ? Le proposte dell’associazione | VIDEO

Come animare la Colonia di Castel Raniero una volta terminato il restauro finanziato dal Ministero per i Beni Culturali ? È la domanda a cui dovranno rispondere Comune di Faenza, Asp e Soprintendenza. Un dibattito al quale spera di partecipare anche l’Associazione Adottiamo Castel Raniero Bene Comune che nell’ultimo periodo ha animato l’area attorno alla Colonia riportando il monumento ad essere opera di interesse collettivo. Anche per questo motivo è stato organizzato un incontro al Museo Malmerendi per confrontarsi con i faentini per avanzare nuove proposte per la nuova vita della Colonia. Nel frattempo la speranza è che i lavori per la messa in sicurezza dell’antico edificio possano partire nel più breve tempo possibile perché ormai anche la casa del custode, oggi sede dell’associazione, è ora a rischio crollo, così come tutta la colonia.