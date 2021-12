Questo weekend due realtà romagnole, la Fondazione Casa Artusi e la cooperativa Terra di Brisighella (in rappresentanza del consorzio di tutela olio Brisighella DOP), ospiti degli eventi organizzati dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, hanno presentato al pubblico internazionale dell’Esposizione Universale 2020 di Dubai alcune delle eccellenze enogastronomiche regionali.

La bellezza unisce le persone, è lo slogan sotto cui si è unita l’Italia all’EXPO di Dubai così come Casa Artusi e Terra di Brisighella si sono unite in questa occasione per rappresentare al meglio la bellezza, l’unicità dei sapori e il knowhow Romagnolo.

Lo staff della Fondazione Casa Artusi, importantissima quanto storica istituzione atta alla divulgazione della cultura alimentare e della buona cucina nel nome di Pellegrino Artusi, ha organizzato durante il weekend una serie di Show Cooking con protagonisti i prodotti enogastronomici DOP della nostra regione quali la pasta fresca al mattarello, la piadina romagnola, il parmigiano reggiano, gli aceti balsamici e naturalmente l’olio EVO Brisighella DOP.

Tra i più importanti eventi del weekend, programmati nel calendario ufficiale di EXPO 2020, Domenica 12 Dicembre si sono svolti lo show cooking e la degustazione guidata dedicati ad ICCA (Internation Centre for Culinary Arts): la blasonata scuola di cucina per la formazione degli chef del futuro a Dubai. Nel weekend inoltre si sono succeduti, con grande successo in termini di partecipazione, numerosi showcooking dedicati al pubblico internazionale dell’EXPO.