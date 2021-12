Il distretto della frutta parte dalla Coldiretti nella nuova sede di Faenza

Inaugurata sabato 11 dicembre la nuova sede ampliata della Coldiretti a Faenza, in via Volta. Prima del taglio del nastro si è svolta la tavola rotonda dedicata al tema ‘Il Distretto del Cibo – Un progetto concreto per la frutticoltura’. Hanno partecipato il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, il Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, Monsignor Mario Toso, il Presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Nicola Bertinelli e il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte ha aperto l’incontro presentando in sintesi la proposta di Distretto già presentata a settembre 2020 e che ora entra nella fase operativa.