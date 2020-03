Mazzavillani (CNA): “Già molte aziende chiedono di attivare gli ammortizzatori sociali”

Il periodo di isolamento è solo all’inizio, come ha annunciato il premier Giuseppe Conte, le norme restrittive saranno probabilmente prorogate dopo il 3 aprile. Eppure iniziano ad arrivare già molte richieste per attivare gli ammortizzatori sociali da parte delle aziende del territorio di Ravenna. La chiusura a cui sono poste molte attività e il regime ridotto di lavoro a cui sono sottostanno piccole e medie imprese e gli artigiani stanno già iniziando a produrre i primi effetti negativi sul tessuto economico. Per questo la CNA chiede al Governo un aumento degli aiuti a partire dal mese di aprile