Greenway Group Srl, holding di riferimento a livello globale nel settore delle infrastrutture e dei servizi, ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile netto in crescita del +11,3%, raggiungendo un incremento superiore al 17% rispetto al 2023.

Questo risultato riflette una strategia vincente, incentrata sulla diversificazione geografica, l’innovazione e un focus costante su operazioni a valore aggiunto.

Il Gruppo, sotto la guida della famiglia Molinari, consolida la propria posizione nel mercato internazionale, operando in settori strategici con controllate in Italia, Romania, Canada e partecipazioni in Autostrade Lombarde e NPLUS North America.

Un pilastro strategico del gruppo è il Climate Change Study Center (CCSC), che sviluppa soluzioni per mitigare gli impatti del cambiamento climatico sulle infrastrutture di trasporto.

“I risultati finanziari ottenuti nel 2024 sono un riflesso diretto della nostra strategia di crescita sostenibile e della capacità di adattarci ai cambiamenti del mercato – ha dichiarato Valerio Molinari, socio di maggioranza di Greenway Group -. L’apertura del capitale di Ecogest S.p.A. a investitori istituzionali rappresenta un passo fondamentale per consolidare il nostro percorso di espansione. Il nostro focus è su progetti infrastrutturali di rilevanza strategica e su un posizionamento crescente nel Nord America, dove prevediamo investimenti mirati per rispondere a una domanda sempre più forte di soluzioni innovative e sostenibili. Riteniamo che queste mosse possano generare rendimenti significativi per gli investitori a lungo termine.”

In linea con questa strategia, Greenway Group ha deciso di aprire il capitale della sua controllata Ecogest S.p.A. a investitori istituzionali, puntando a valorizzare al massimo il potenziale di crescita del business, in particolare sul mercato nordamericano. È inoltre in fase di sviluppo un piano ambizioso per il settore infrastrutturale italiano, che prevede la creazione di una società di progetto con i principali gruppi industriali italiani, con l’obiettivo di rafforzare la posizione del gruppo nelle aree strategiche del Nord Italia e sviluppare nuovi progetti di grande impatto.

Sul fronte internazionale, Greenway Group sta pianificando investimenti in Nord America, con l’apertura di una nuova filiale negli Stati Uniti entro il primo trimestre del 2025, che si aggiungerà alla sede già presente a Toronto (ON).

Con solide performance finanziarie, un piano di crescita ben strutturato e una visione strategica a lungo termine, Greenway Group si conferma un protagonista di riferimento nel panorama delle infrastrutture globali, pronto a cogliere le sfide di un mercato in continua evoluzione.