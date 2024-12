Come anticipato dall’emissione dell’allerta gialla numero 165, per criticità idraulica e idrogeologica nel territorio del comune di Ravenna, la situazione relativa alla perturbazione in atto è in via di miglioramento. Si raccomanda comunque ancora la massima prudenza soprattutto per quanto riguarda la necessità di prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

I componenti del Coc hanno appena fatto un ultimo punto della situazione e il Centro operativo comunale verrà chiuso a breve, pur restando operativi la Polizia locale, i tecnici e il personale di tutte le funzioni deputate a svolgere tutte le azioni di monitoraggio e intervento ancora necessarie. Permangono infatti livelli ancora piuttosto alti sulla rete consortile, mentre quelli dei fiumi sono in costante miglioramento.

L’ordinanza di evacuazione relativa ad alcune abitazioni di Casemurate emanata ieri sera è stata revocata.

Per quanto riguarda la viabilità, si segnalano al momento:

il restringimento di carreggiata sulla sede stradale di via Baiona presso la rotonda Marcegaglia, per la presenza di acqua;

la chiusura al transito di via Bevanella nel tratto fra la statale 16 Adriatica e l’incrocio via Lunga/via Guarniera sempre per la presenza di acqua;

la chiusura del ponte (su scolo consorziale) che collega lido di Savio e Milano Marittima, al confine comunale, nel territorio di Cervia.

Si segnala inoltre in particolare: